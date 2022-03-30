Футбольная федерация Нигерии выступила с заявлением после смерти врача CAF

Футбольная федерация Нигерии опровергла информацию о смерти официального представителя Африканской конфедерации футбола (CAF) по допингу, врача Джозефа Кабунго в результате давки после матча квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Нигерии и Ганы (1:1), сообщает Goal со ссылкой на пресс-службы организации.

В заявлении говорится, что Кабунго был найден около раздевалки сборной Ганы, он не был избит, а умер в результате остановки сердца.

«Доктор Кабунго внезапно начал задыхаться. Офицер службы безопасности ФИФА из Уганды также был свидетелем инцидента. Мы попытались реанимировать его тут же, но когда это не сработало, мы поместили его в машину скорой помощи и срочно доставили в больницу в Апо, где он умер», — сказал генеральный секретарь федерации Мохаммед Сануси.