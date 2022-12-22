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Сегодня, 00:36

ФИФА удалила пост, в котором назвала Месси величайшим футболистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Официальный аккаунт Международной федерации футбола (ФИФА) удалил пост, в котором нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был назван величайшим игроком в истории футбола после победы на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Споры о величайшем игроке в истории завершены. Приз лучшего игрока чемпионата мира пополнил его коллекцию. Величие завершено», — было сказано в посте.

После публикации в комментариях под записью множество фанатов Криштиану Роналду оставили негативные комментарии.

Аргентина в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала чемпионом.

Месси отметился дублем в этой встрече (23-я, 108-я минуты).

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФИФА
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