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Сегодня, 09:00

Романцев: «Мбаппе 24 года — все только начинается»

Александр Львов
Обозреватель
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев рассказал о впечатлениях от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция (3:3, по пенальти — 4:2).

— Что позволило Франции перевернуть игру во втором тайме? Это исключительно заслуга Мбаппе?

— В большей степени. Не знаю, почему Килиан был так пассивен в первой половине матча. Но после перерыва он напоминал ураган, сметающий все на своем пути. Думаю, в действиях аргентинцев сказалась усталость после проведенного на пределе первого тайма. Плюс, ведя в счете, ты невольно начинаешь играть на удержание преимущества. Хотя у Макаллистера с Месси было несколько неплохих моментов, но спасал Льорис. Все остальное время французы действовали так, что могли победить в финале.

— После ухода Месси место лучшего игрока мира займет Мбаппе?

— У него все для этого есть: фантастическая стартовая скорость, техника, потрясающее голевое чутье и поставленный удар. Вспомните его второй гол в финале! Ему 24 года — все только начинается!

В финале ЧМ-2022 Килиан Мбаппе сделал хет-трик и забил в серии пенальти. Француз стал лучшим бомбардиром турнира с 8 мячами, однако лучшим футболистом мирового первенства был признан форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Александр Соболев и&nbsp;вратарь Эржан Токотаев. «Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Олег Романцев
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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