Эрве Ренар ушел с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар покинул свой пост, сообщает пресс-служба национальной команды.

54-летний специалист решил возглавить женскую сборную Франции, которой летом предстоит выступить на чемпионате мира по футболу.

«Для меня было большой честью тренировать сборную Саудовской Аравии. Я видел, как команда растет, мы провели отличный чемпионат мира и одержали незабываемую победу над Аргентиной. Горжусь, что показал миру прогресс футбола в Саудовской Аравии. Теперь мне пора попробовать себя в другом месте, но эту работу я запомню навсегда», — написал у себя в соцсетях Ренар.

Ренар возглавлял сборную Саудовской Аравии с июля 2019 года. Под его руководством команда вышла на ЧМ-2022 в Катаре. На турнире Саудовская Аравия обыграла будущего чемпиона мира Аргентину (2:1), проиграла Польше (0:2) и Мексике (1:2), заняла четвертое место в группе C и не смогла выйти в плей-офф.