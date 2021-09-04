Ерохин забил первый мяч сборной России под руководством Карпина
Полузащитник Александр Ерохин стал автором первого гола сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина.
31-летний полузащитник «Зенита» отличился на 6-й минуте матча пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Кипра.
Для Ерохина это второй гол в составе сборной России.
Напомним, что игра против Кипра — вторая для Карпина во главе сборной России. 1 сентября Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0) на стадионе «Лужники».
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