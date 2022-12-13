Елисейские Поля могут закрыть на время полуфинала ЧМ-2022 между Францией и Марокко

Елисейские Поля могут закрыть во время полуфинала ЧМ-2022 между Францией и Марокко, сообщает RMC Sport.

По данным источника, мэр 8-го округа Парижа Жанна д'Отезер попросила закрыть Елисейские поля в среду вечером, так как опасается, что во время празднования могут произойти столкновения между болельщиками. Также ожидается, что 14 декабря будет мобилизовано 2000 полицейских.

Сборные Франции и Марокко встретятся в полуфинале ЧМ-2022 в среду, 14 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.