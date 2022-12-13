Канчельскис: «Мбаппе — лучший игрок ЧМ-2022, но если Аргентина выиграет, то им станет Месси»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, кого считает лучшим игроком ЧМ-2022.

14.12.2022 | Франция — Марокко

«Мбаппе — лучший игрок мундиаля, но, если Аргентина станет чемпионом мира, Месси будет лучшим. Почему Мбаппе? Он забил пять мячей. Не каждый так сможет на чемпионате мира. Килиан может и больше забить в двух оставшихся матчах. Он играет на команду, отдает передачи и выделяется на фоне других игроков сборной Франции», — приводит слова экс-хавбека «РБ Спорт».

На мировом первенстве 23-летний француз сыграл 5 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси также принял участие в пяти встречах, на его счету четыре гола и два голевых паса.

Аргентинцы сыграют в 1/2 финала ЧМ-2022 против Хорватии сегодня, 13 декабря, начало — 22.00 мск. Сборная Франции во втором полуфинальном матче турнира встретится с Марокко завтра, 14 декабря.