Бракамонте ответил на критику в адрес сборной Аргентины: «Любят говорить об уважении, но первыми нарушают правила»

Бывший нападающий «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте высказался о критике в адрес футболистов сборной Аргентины за их поведение в четвертьфинале ЧМ-2022 против сборной Нидерландов (2:2, 4:3 — по пенальти).

«Я не тот, кто будет подвергать сомнению плохое поведение футболистов в этом матче. А что, если многие голландцы, испанцы и англичане сомневаются в нравственности неевропейских команд?

Эти монархисты часто любят говорить о правильном поведении и уважении. Чтобы говорить о морали, этике, защите прав женщин и секс-меньшинств, нужно сначала им попрактиковаться в человечности, а эти страны первыми нарушают правила. Они терпеть не могут, когда слабых и бедных можно хоть немного поздравить», — сказал Баркамонте Sport24.

Главный судья матча Антонио Мигель Матеу Лаос в общей сложности показал 17 желтых карточек, установив антирекорд чемпионатов мира.

13.12.2022 | Аргентина - Хорватия