Экс-игрок сборной Бразилии Таффарел похвалил игроков команды за выступление на ЧМ-2022
Экс-игрок сборной Бразилии Клаудио Таффарел рассказал, что думает о выступлении национальной команды на ЧМ-2022.
«Вижу, как игроки радуются, когда выходят на поле. В них чувствуется нечто искреннее, исходящее изнутри. Команда выглядит спокойной, но сосредоточенной. Так было на ЧМ-1994. Важно, чтобы Неймар мог играть, ведь его присутствие помогает раскрываться всем остальным», — цитирует Таффарела TMW.
В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против Бразилии. Матч состоится 9 декабря и начнется в 18.00 (мск).
Новости