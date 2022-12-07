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Сегодня, 07:13

Экс-игрок сборной Бразилии Таффарел похвалил игроков команды за выступление на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной Бразилии Клаудио Таффарел рассказал, что думает о выступлении национальной команды на ЧМ-2022.

«Вижу, как игроки радуются, когда выходят на поле. В них чувствуется нечто искреннее, исходящее изнутри. Команда выглядит спокойной, но сосредоточенной. Так было на ЧМ-1994. Важно, чтобы Неймар мог играть, ведь его присутствие помогает раскрываться всем остальным», — цитирует Таффарела TMW.

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет против Бразилии. Матч состоится 9 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
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