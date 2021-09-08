Джикия ответил на свист болельщиков в матче с Мальтой

Защитник сборной России Георгий Джикия после победы над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 отметил, что главное — набранные 7 очков в трех играх. Также он объяснил, почему не играл.

«Почему болельщики свистели? Ну, Мальта владела мячом, выдали хороший отрезок в игре. Нет, наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Если вы ищите какие-то проблемы, то ищите их во мне. Самое главное, что мы выполнили то, что могли сделать — заработать 7 очков. Считаю, что мы выполнили свою задачу. С пахом есть небольшие проблемы. Она повлияла на то, что я не вышел сегодня. Сегодня с Валерием Георгиевичем приняли такое решение. Спасибо ему за понимание», — сказал Джикия.