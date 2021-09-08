Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Джикия ответил на свист болельщиков в матче с Мальтой

00:42
Теги:

Защитник сборной России Георгий Джикия после победы над Мальтой (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 отметил, что главное — набранные 7 очков в трех играх. Также он объяснил, почему не играл.

«Почему болельщики свистели? Ну, Мальта владела мячом, выдали хороший отрезок в игре. Нет, наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Если вы ищите какие-то проблемы, то ищите их во мне. Самое главное, что мы выполнили то, что могли сделать — заработать 7 очков. Считаю, что мы выполнили свою задачу. С пахом есть небольшие проблемы. Она повлияла на то, что я не вышел сегодня. Сегодня с Валерием Георгиевичем приняли такое решение. Спасибо ему за понимание», — сказал Джикия.

Россия — Мальта

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Читайте также

Черчесова за такой позорный футбол растерзали бы. Но дело здесь не в Карпине
УЕФА разрешил вакцинированным и переболевшим представителям команд не тестироваться на коронавирус
Скандальный эпизод матча Россия — Мальта: судьи не зафиксировали третий гол россиян
«Дал слово родителям и семье, что не вернусь в сборную». Акинфеев — о сборной России, ЦСКА и прошлом
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры