Почему России очень нужен был разгром Мальты, а не 2:0. Объясняем ключевой расклад в борьбе с Хорватией

После матчей Россия — Мальта (2:0), Хорватия — Словения (3:0) и Словакия — Кипр (2:0) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

Хорватия — 13 очков (6 матчей, 8-1), Россия — 13 (6, 10-4), Словакия — 9 (6, 7-5), Словения — 7 (6, 4-7), Мальта — 4 (6, 6-11), Кипр — 4 (6, 1-8).

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; число голов; результаты очных встреч.

Сравним календарь сборных топ-2 группы:

— Хорватия сыграет дома с Россией и Словакией и на выезде с Кипром и Мальтой;

— Россия сыграет дома с Кипром и Словакией и на выезде с Хорватией и Словенией;

Россия умудрилась забить Мальте меньше, чем хорваты словенцам, и потеряла текущее лидерство в группе по разности мячей. А еще хуже с потенциальным лидерством — с учетом календаря при равенстве по очкам после 10 туров шансы Хорватии оказаться выше сейчас намного больше. И тогда жалкие 2:0 с Мальтой могут превратиться в роковой результат — надо было забивать больше.

Последний матч отбора будет как раз против Хорватии — если две сборные подойдут к нему с равенством очков, то лидер сможет выйти на ЧМ в случае ничьи. Домашний матч с Мальтой явно был шансом улучшить разность, поскольку на разгром Словении или Словакии даже при победе рассчитывать России сложно. Единственный реальный вариант перевернуть ситуацию — забить много Кипру. Правда, для этого надо показать куда более качественный футбол, чем сегодня.