Джеко пропустит матч против сборной Украины
Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко не сможет сыграть против Украины в отборе ЧМ-2022, сообщает Sky Sport Italia.
В воскресенье, 14 ноября, нападающий «Интера» должен вернуться в Милан, где продолжит процесс восстановления на базе «нерадзурри» после растяжения, полученного в миланском дерби.
Из-за этого повреждения Джеко не смог сыграть в матче против Финляндии (1:3).
Во вторник, 16 ноября, состоится матч Босния и Герцеговина — Украина, в котором украинской команде нужна только победа.
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