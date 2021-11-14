Джеко пропустит матч против сборной Украины

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко не сможет сыграть против Украины в отборе ЧМ-2022, сообщает Sky Sport Italia.

В воскресенье, 14 ноября, нападающий «Интера» должен вернуться в Милан, где продолжит процесс восстановления на базе «нерадзурри» после растяжения, полученного в миланском дерби.

Из-за этого повреждения Джеко не смог сыграть в матче против Финляндии (1:3).

Во вторник, 16 ноября, состоится матч Босния и Герцеговина — Украина, в котором украинской команде нужна только победа.