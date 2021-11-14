Чорлука тепло приветствовал игроков сборной России

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который входит в тренерский штаб сборной Хорватии, перед решающим матчем отборочного цикла ЧМ-2022 против России пообщался с российскими игроками.

Он встретил их на газоне и уделили им несколько минут. Особенно тепло он приветствовал бывших партнеров по «Локомотиву».

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

После девяти туров отборочного турнира Россия с 22 очками возглавляет группу Н. Хорватии набрала 20 очков и идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира российской сборной достаточно ничьей в предстоящей игре.