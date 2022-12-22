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Сегодня, 14:19

Монсон: «Трудолюбию Роналду может позавидовать любой спортсмен, но Месси — номер один»

Монсон заявил, что любой спортсмен может позавидовать трудолюбию Роналду
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший боец ММА Джефф Монсон поделился мнением о Криштиану Роналду и рассказал, кого считает лучшим футболистом в мире на данный момент.

«Криштиану Роналду нравится мне как спортсмен и человек. Он очень добр со своими фанатами, особенно с детьми. Роналду очень долгое время был отличным игроком и примером для большинства спортсменов, он один из лучших футболистов за всю историю. Его упорству и трудолюбию может позавидовать любой спортсмен. Но, на мой взгляд, возраст повлиял на Роналду — он уже не тот игрок, которым был раньше. Для меня футболист номер один на данный момент — Лионель Месси», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

Лионель Месси впервые в карьере стал чемпионом мира. Также он был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.

Сборная Португалии, капитаном которой является Криштиану Роналду, вылетела из 1/4 финала ЧМ-2022, проиграв Марокко со счетом 0:1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-trudolyubiyu-ronaldu-mozhet-pozavidovat-lyuboj-sportsmen-no-dlya-menya-futbolist-nomer-odin-messi/
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Джефф Монсон
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