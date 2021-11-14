Болельщик требует от Кудряшова деньги за проигранную ставку
Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова, опубликовала сообщение болельщика, который потребовал деньги за проигранную ставку.
«Здрасте, почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне деньги! — написал болельщик, — Объясню вкратце: у меня не зашла ставка на 1500 из-за него. Пусть мне переведет. У него их и так много, а я теперь буду воду с тюрями есть».
Сборная России уступила сборной Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Кудряшов забил единственный мяч в свои ворота.
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