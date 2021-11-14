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Болельщик требует от Кудряшова деньги за проигранную ставку

22:54
Письмо болельщика. Фото Instagram
Письмо болельщика. Фото Instagram
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Анастасия Кудряшова, жена защитника сборной России Федора Кудряшова, опубликовала сообщение болельщика, который потребовал деньги за проигранную ставку.

Письмо болельщика. Фото Instagram
Письмо болельщика. Фото Instagram

«Здрасте, почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне деньги! —  написал болельщик, — Объясню вкратце: у меня не зашла ставка на 1500 из-за него. Пусть мне переведет. У него их и так много, а я теперь буду воду с тюрями есть».

Сборная России уступила сборной Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Кудряшов забил единственный мяч в свои ворота.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания 0
Швеция 0
1-й тайм

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия 1
Сербия 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Евгений Петров все материалы автора
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