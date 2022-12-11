Радченко: «Аргентина — Франция — это будет достойный финал»

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от встречи Англии и Франции (1:2) в рамках последнего четвертьфинала чемпионата мира-2022.

— У англичан хорошая команда с отличными футболистами, которые сейчас как раз в том возрасте, чтобы продемонстрировать себя. Но так сложилось. Именно атака французов играет более понятно, с лучшим взаимодействием, чем у сборной Англии. И Франция была, как мне показалось, более уверена в себе, спокойна, заслуженно победила.

— При том, что Мбаппе был вчера не так ярок, как мы все привыкли...

— Сильные качества Мбаппе знают все команды. И надо отдать должное англичанам, что они здорово и надежно его «прикрыли», не дали свободного пространства, при получении им мяча рядом было два, а то и три игрока, которые страховали друг друга. И закрыли в итоге полностью. И это очень информативно для других команд — как играть против такого быстрого, техничного форварда.

— Гарри Кейн промахнулся с решающего пенальти — как и все великие игроки, которые рано или поздно должны попасть в такую трагическую ситуацию?

— И у великих нервы не железные, все мы люди. В тот момент на нем лежала огромная ответственность, и опорная нога немножко согнулась в коленочке, мяч пошел выше. Действительно, очень обидно. Но таких примеров много.

— Ваш финал мечты?

— Я еще перед началом первенства говорил, что буду болеть за Аргентину, потому что хочу, чтобы Месси выиграл этот титул. Так что Аргентина — Франция — это будет достойный финал, — приводит слова Радченко «РБ Спорт».