Дешам: «Мы начали игру против Украины с определенной схемой, но она не сработала»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Украины (1:1).

«Мы начали игру с определенной схемой, но она не сработала. Мы изменили нашу расстановку во втором тайме, что принесло свои плоды. Мы знаем, что Украина была лучше в некоторых зонах в первой половине матча, поэтому мы должны были отреагировать. Соперник усложнил нам задачу», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Хозяева открыли счет — на 44-й минуте свой первый гол за национальную команду забил Николай Шапаренко. На 55-й минуте Антони Марсьяль сравнял счет.

Франция лидирует в группе D (9 очков), Украина идет третьей (5 очков).