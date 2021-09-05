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Дешам: «Мы начали игру против Украины с определенной схемой, но она не сработала»

01:04
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Украины (1:1).

«Мы начали игру с определенной схемой, но она не сработала. Мы изменили нашу расстановку во втором тайме, что принесло свои плоды. Мы знаем, что Украина была лучше в некоторых зонах в первой половине матча, поэтому мы должны были отреагировать. Соперник усложнил нам задачу», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Хозяева открыли счет — на 44-й минуте свой первый гол за национальную команду забил Николай Шапаренко. На 55-й минуте Антони Марсьяль сравнял счет.

Франция лидирует в группе D (9 очков), Украина идет третьей (5 очков).

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Сергей Разин все материалы автора

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