Степаненко о ничьей с Францией: «Могли дотянуть до победы»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко подвел итоги матча отборочного раунда ЧМ-2022 против Франции (1:1).

«Понятно, что играли с хорошей командой. Сыграли вничью, тем не менее считаю, что в пропущенном голе неудачно сыграли. Могли, конечно, дотянуть до победы. Не будем гневить Господа: хорошая игра, старались контролировать мяч, создавать моменты — и хороший результат.

Мы понимаем, что у Франции очень квалифицированные игроки. Могли сыграть агрессивнее, но главное, что завоевали результат. Одно очко в копилочку, которое, возможно, нам понадобиться», — сказал Степаненко в интервью телеканалу «Футбол 1».

Хозяева открыли счет — на 44-й минуте свой первый гол за национальную команду забил Николай Шапаренко. На 55-й минуте Антони Марсьяль сравнял счет.

Франция лидирует в группе D (9 очков), Украина идет третьей (5 очков).