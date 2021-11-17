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Дешам доволен серией сборной Франции из 27 матчей без поражений

03:18

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Финляндией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 отметил, что игра получилась тяжелой.

«Это была тяжелая игра. Приятно провести 27 соревновательных матчей подряд без поражений. Это, конечно, просто цифры, но все равно приятно. Я также рад, что в команде появилось несколько новых игроков, и завершаем этот календарный год победой», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

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Евгений Козинов все материалы автора
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