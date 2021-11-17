Тойвио и Араюури попрощались со сборной Финляндии

Защитники Йоона Тойвио и Паулюс Араюури завершили карьеры в национальной сборной Финляндии. Их последним матчем стала игра против Франции в рамках отборочного турнира чемпионата мира (0:2).

На Олимпийском стадионе после финального свистка прошла церемония прощания с игроками. Дуэт защитников поблагодарил финских болельщиков.

Тойвио сыграл за сборную 78 матчей и забил 3 гола. На счету Араюури 58 сыгранных встреч и 3 забитых мяча.