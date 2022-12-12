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12 декабря, 16:13

Деменко заявил, что финал ЧМ-2022 Марокко — Аргентина был бы фантастическим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от полуфинальных матчей чемпионата мира в Катаре.

«После выхода Марокко в полуфинал я уже ничему не удивлюсь, все может произойти, но я думаю, что французы не допустят осечки. Они, конечно, столкнутся с проблемой, ведь Марокко практически не пропускает — крайне надежно играет в обороне. Нужно будет посмотреть на состав марокканцев — смогут ли выйти все основные футболисты, ведь при таких нагрузках игроки могут не успеть восстановиться, у них также пропустит игру форвард Чеддира, который получил красную карточку в матче с португальцами. На некоторых сайтах писали, что может и Зиеш не сыграть, посмотрим. У Франции будут проблемы, но свои мячи она забьет и в финал пройдет, как мне кажется», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

14.12.2022 | Франция — Марокко

Он также заявил, что Аргентина столкнется с проблемами, ведь в полуфиналах обычно забивают мало мячей.

«Часто доходит и до послематчевых пенальти. Скорее всего, Аргентина и Франция будут в финале. Но я симпатизирую хорватам, поэтому хотел бы увидеть финал Хорватия — Франция, но, конечно же, для общего интереса было бы зрелищнее посмотреть на противостояние аргентинцев и французов. А если в финале встретятся Хорватия и Марокко, то это будет фантастика», — добавил Деменко.

В полуфинале чемпионата мира в Катаре 13 декабря встретятся сборные Аргентины и Хорватии, а 14 декабря пройдет матч Франция — Марокко. Обе игры начнутся в 22.00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-budet-fantastika-esli-v-finale-chm-vstretyatsya-horvatiya-i-marokko/

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
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