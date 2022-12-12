Евсеев: «Сборная Марокко вполне может обыграть французов и выйти в финал ЧМ-2022»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев поделился мнением о полуфиналистах чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Из четырех полуфиналистов чемпионата мира-2022 трудно выделить явного фаворита. Думаю, его нет. Любая из оставшихся команд может стать чемпионом. Что касается сборной Марокко, то они вполне могут обыграть французов и выйти в финал. Марокканцы уже доказали, что способны на многое», — цитирует «РБ Спорт» Евсеева.

В первом полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Игра пройдет завтра, 13 декабря в 22.00 мск.

Во втором матче национальная команда Франции встретится с Марокко 14 декабря в 22.00 мск.