Де Брейне допустил, что может закончить карьеру в сборной после ЧМ-2022

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне допустил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере.

«Мне уже 31 год, и, очевидно, я не знаю, что произойдет через четыре года. Это мой третий чемпионат мира, я понимаю, что мое время в сборной подходит к концу. Но мы не обсуждаем это с товарищами по команде. У нас слишком напряженный график», — приводит слова де Брюйне Goal.com.

31-летний бельгиец дебютировал за национальную команду в 2010 году и провел за нее 93 матча, забил 25 мячей и отдал 46 результативных передач.