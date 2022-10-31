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Погба может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы

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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может пропустить чемпионат мира в Катаре из-за новой травмы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, француз, восстанавливавшийся после операции на колене, перенесенной в начале сезона, получил повреждение мышц бедра. По прогнозам, он пропустит не меньше 10 дней.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не включит в заявку на турнир никого, кто не будет готов к первому матчу на турнире с национальной командой Австралии, который пройдет 22 ноября. Дешам должен объявить заявку сборной Франции 9 ноября.

Источник: gazzetta.it
Поль Погба
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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