Погба может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может пропустить чемпионат мира в Катаре из-за новой травмы. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, француз, восстанавливавшийся после операции на колене, перенесенной в начале сезона, получил повреждение мышц бедра. По прогнозам, он пропустит не меньше 10 дней.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не включит в заявку на турнир никого, кто не будет готов к первому матчу на турнире с национальной командой Австралии, который пройдет 22 ноября. Дешам должен объявить заявку сборной Франции 9 ноября.