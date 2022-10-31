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Сегодня, 17:44

Украинская ассоциация футбола предложила отстранить сборную Ирана от чемпионата мира-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты сборной Ирана.
Фото AFP

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) предложил Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотреть вопрос об отстранении сборной Ирана от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Решение было принято на заседании исполкома организации. Причиной обращения стали сообщения СМИ о нарушениях прав человека в Иране, резолюция Совбеза ООН относительно наложения санкций на Иран, а также якобы поставки иранского вооружения России.

Сборная Ирана в результате жеребьевки попала в группу B вместе с командами Англии, Уэльса и США.

Ранее Украинская ассоциация футбола призвала ФИФА и УЕФА исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава организаций.

Источник: https://tass.ru/sport/16207155
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
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