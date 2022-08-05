Скалони оценил шансы Дибалы сыграть на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал переход нападающего Пауло Дибалы из «Ювентуса» в «Рому».

«У Пауло должна быть преемственность. Его техника и уровень очевидны, но он должен играть. Он отправился в «Рому», так как тренер (Моуринью. — Прим."СЭ») хочет его, и для нас это хорошо. В эти месяцы Дибала докажет, может ли он быть в списке команды на чемпионат мира", — цитирует TYC Sports Скалони.

«Рома» объявила о подписании контракта с Дибалой 20 июля. 28-летний аргентинец перешел в римский клуб на правах свободного агента, подписав контракт до 2025 года.