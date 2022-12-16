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Сегодня, 11:23

Сабалета: «Альварес получил шанс и сыграл великолепно»

Мария Гусева
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Бывший защитник сборной Аргентины Пабло Сабалета оценил игру нападающего национальной команды Хулиана Альвареса в полуфинале чемпионата мира-2022 против Хорватии (3:0). В этой встрече 22-летний аргентинец забил 2 гола.

«Он играет вместе с Лионелем Месси впереди, и со стороны кажется, что он такой: «Месси, не беги. Я сделаю это за тебя». Он начал на чемпионате мира на скамейке запасных, но затем получил шанс и сыграл великолепно», — цитирует Goal Сабалету.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с Францией. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Начало — 18.00 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Пабло Сабалета
Хулиан Альварес
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