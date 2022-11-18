Бывший тренер «Спартака» поддержал запрет продажи пива на стадионах ЧМ-2022

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на официальный запрет на продажу пива на стадионах в Катаре во время ЧМ-2022.

«Я с уважением отношусь к закону о запрете алкоголя на чемпионате мира в Катаре. Если спортсмен или болельщик приезжает в Россию, Катар и любую другую страну, то надо уважать традиции и правила государства-организатора.

Дело в уважении! Если его нет, то ты не можешь считаться участником мундиаля. Вот зачем организаторам нужны проблемы с англичанами, немцами или русскими, которые могут приехать в Катар и напиться?» — сказал Рианчо Sport24.

Накануне The Times сообщило, что королевская семья Катара потребовала от ФИФА полного запрета продажи алкоголя на стадионах турнира, что стало полной неожиданностью для организации. Отмечалось, что ранее в ФИФА уже пошли на уступки организаторам турнира, переместив пивные киоски в менее заметные места на стадионах.