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Сегодня, 16:54

Бывший тренер «Спартака» поддержал запрет продажи пива на стадионах ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на официальный запрет на продажу пива на стадионах в Катаре во время ЧМ-2022.

«Я с уважением отношусь к закону о запрете алкоголя на чемпионате мира в Катаре. Если спортсмен или болельщик приезжает в Россию, Катар и любую другую страну, то надо уважать традиции и правила государства-организатора.

Дело в уважении! Если его нет, то ты не можешь считаться участником мундиаля. Вот зачем организаторам нужны проблемы с англичанами, немцами или русскими, которые могут приехать в Катар и напиться?» — сказал Рианчо Sport24.

Накануне The Times сообщило, что королевская семья Катара потребовала от ФИФА полного запрета продажи алкоголя на стадионах турнира, что стало полной неожиданностью для организации. Отмечалось, что ранее в ФИФА уже пошли на уступки организаторам турнира, переместив пивные киоски в менее заметные места на стадионах.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Чемпионат мира по футболу
Рауль Рианчо
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