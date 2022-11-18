Тренер сборной Хорватии Далич: «Модрич до сих пор играет так, словно ему 15»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил выступления полузащитника «Реала» и национальной команды Луки Модрича. Хавбек объявил о завершении международной карьеры после чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Модрич — просто невероятный. Помимо своего таланта, он демонстрирует огромную страсть. Даже несмотря на все те награды, которые он выиграл с мадридским «Реалом», Лука до сих пор играет, словно ему 15 лет», — приводит слова специалиста World Soccer.

На чемпионате мира-2018 в России Модрич был признан лучшим игроком турнира. Сборная Хорватии в финале уступила Франции (2:4) и заняла второе место.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Хорватии сыграет в группе с Марокко, Канадой и Бельгией. В первом матче турнира хорваты встретятся с марокканцами 23 ноября (13.00).