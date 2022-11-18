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Сегодня, 16:45

Алехандро Бальде вызван в сборную Испании вместо травмированного Хосе Гайя

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира-2022, сообщает Sport.es.

19-летний футболист займет место Хосе Гайя из «Валенсии», который получил травму и пропустит турнир в Катаре.

В 12 матчах чемпионата Испании Бальде в нынешнем сезоне отметился тремя результативными передачами.

На чемпионате мира сборная Испании выступит в группе Е с командами Коста-Рики, Германии и Японии.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу
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