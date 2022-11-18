Алехандро Бальде вызван в сборную Испании вместо травмированного Хосе Гайя

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил вызов в сборную Испании на чемпионат мира-2022, сообщает Sport.es.

19-летний футболист займет место Хосе Гайя из «Валенсии», который получил травму и пропустит турнир в Катаре.

В 12 матчах чемпионата Испании Бальде в нынешнем сезоне отметился тремя результативными передачами.

На чемпионате мира сборная Испании выступит в группе Е с командами Коста-Рики, Германии и Японии.