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Сегодня, 17:47

Бывший тренер «Спартака» Каррера назвал фаворита чемпионата мира-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022 в Катаре и назвал фаворита турнира.

«Я буду следить за ЧМ — это настоящий праздник футбола. Кого буду поддерживать? Наверное, сборную Бразилии. На мой взгляд, они главные фавориты турнира», — цитирует итальянского специалиста «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Бразилия сыграет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном. В первом матче пентакампеоны встретятся с сербами 24 ноября (22.00).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-na-chm-2022-budu-podderzhivat-braziliyu-oni-glavny-e-favority-turnira/
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Массимо Каррера
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