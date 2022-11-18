Бывший тренер «Спартака» Каррера назвал фаворита чемпионата мира-2022

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022 в Катаре и назвал фаворита турнира.

«Я буду следить за ЧМ — это настоящий праздник футбола. Кого буду поддерживать? Наверное, сборную Бразилии. На мой взгляд, они главные фавориты турнира», — цитирует итальянского специалиста «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Бразилия сыграет в группе G с Сербией, Швейцарией и Камеруном. В первом матче пентакампеоны встретятся с сербами 24 ноября (22.00).