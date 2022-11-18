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Сегодня, 17:32

Робот Теспиан с помощью загруженной в него нейросети предскажет результаты матчей чемпионата мира-2022 в Катаре

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Робота-актера Теспиана научили прогнозировать победителя в матчах чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Предсказания будут объявляться за сутки до матчей, в 12.00 по московскому времени.

В основе разработанной экспертами нейросети — большой массив футбольных данных: от информации о составах каждой национальной команды, участвующей в чемпионате, до статистики игр сборных за последние четыре года. Результатом анализа данных станут предсказания победителя каждого матча чемпионата, которые будет озвучивать Теспиан.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
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