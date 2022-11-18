Рамсдейл: «Думаю, фанаты найдут какой-нибудь способ выпить пива»

Вратарь сборной Англии Аарон Рамсдейл отреагировал на новость о запрете продажи алкогольного пива на стадионах чемпионата мира-2022.

«Надеюсь, мы сможем выступить на поле так, чтобы доставить им массу эмоций и без пива. Хотя думаю, фанаты найдут какой-нибудь способ выпить пива. Но мне кажется, что им не нужно это во время игры... Мы также должны уважать правила и продолжать работать», — приводит Yahoo news слова Рамсдейла.

Сегодня, 18 ноября, стало известно о том, что власти Катара запретили продажу пива на стадионах, где будет проходить ЧМ-2022. Также отмечалось, что это было требование королевской семьи.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В первом матче группового этапа сборная Англии сыграет против команды Ирана.