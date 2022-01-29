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Сегодня, 19:03

Бывший тренер «Легии», победивший «Спартак», может возглавить сборную Польши

Евгений Петров
Корреспондент
Чеслав Михневич.
Фото meczyki.pl

Новым главным тренером сборной Польши может стать Чеслав Михневич, сообщает Meczyki.pl.

По данным источника, о назначении специалиста будет объявлено уже в ближайший понедельник. Ранее сообщалось, что эту должность займет Адам Навалка.

До этого также была информация о переговорах с Андреем Шевченко, но украинский тренер не договорился с «Дженоа» о расторжении контракта. В СМИ также упоминались кандидатуры Марселя Коллера и Яна Урбана.

Источник указывает, что параллельно с переговорами с Навалкой глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша общался и с Михневич. В итоге он остановился именно на этой кандидатуре. Последним местом работы 51-летнего тренера была «Легия», откуда он был уволен за неудовлетворительные результаты в чемпионате, но до увольнения успел обыграть на выезде «Спартак» (1:0) в Лиге Европы.

Также он тренировал молодежную сборную Польши и несколько других польских клубов: «Лех», «Заглембе», «Арку», «Видзев», «Ягеллонию», «Полонию», «Подбескидзе», «Погонь» и «Терамлицу». В качестве тренера он дважды выигрывал чемпионат Польши (с «Заглембе») и «Легией».

Сборная Польши — соперник команды России по полуфинальной встрече стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Россияне встретятся с поляками в Москве 24 марта.

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