Адам Навалка вернется на пост главного тренера сборной Польши

Новым главным тренером сборной Польши станет Адам Навалка, сообщает Przeglad Sportowy.

Этот 64-летний специалист уже тренировал польскую команду с 2013 по 2018 год. Он выводил сборную на Евро-2016 и чемпионат мира 2018 года.

Навалка за работу со сборной будет получать 200 тысяч евро (до конца года) с опцией продления. А в случае выхода на чемпионат мира он будет претендовать на немалую премию.

Сборная Польши — соперник команды России по полуфинальной встрече стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Россияне встретятся с поляками в Москве 24 марта.

В случае победы над командой Польши российская сборная 29 марта сыграет с победителем матча между командами Швеции и Чехии.