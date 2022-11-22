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Сегодня, 16:10

Шалимов связал перенос ЧМ-2022 в Катаре на зиму с Рамаданом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему ЧМ-2022 в Катаре проводится в ноябре.

«Я задался вопросом: почему чемпионат мира перенесли на зиму? Построили стадионы, есть вентиляция, там комфортно. Есть только одна мысль — это Рамадан. Когда мы обыграли Саудовскую Аравию в 2018 году, у них был Рамадан. Тогда люди не едят и не пьют. Мы забили пять саудитам и три Египту с полутравмированным Салахом. Они подумали и сделали выводы. Иначе как Саудовская Аравия может выиграть у Аргентины и проиграть России? Перенос чемпионата мира может быть связан с тем, чтобы мусульманские команды не попадали на Рамадан, чтобы их там не рвали. Я в этом уверен. Да, и Иран, и Катар слабые. Саудовская Аравия играет в комбинационный футбол, видна тренерская работа. Но почти все покупается», — сказал Шалимов «СЭ».

Чемпионат мира стартовал 20 ноября. Продлится турнир до 18 декабря.

Игорь Шалимов
Чемпионат мира по футболу 2022
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