Бывший футболист сборной России Александр Кержаков прокомментировал выход Японии в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Выход Японии в плей-офф чемпионата мира-2022 — это настоящая сенсация. Конечно, нельзя сказать, что они прошли нечестно — японцы заслужили это своим терпением, особенно в матче против немцев. Они молодцы, что сумели переломить ход той встречи и победили. Вообще в этой группе все решил первый матч», — сказал Кержаков «РБ Спорт».

Сборная Японии, набрав 6 очков в 3 матчах, заняла первое место в группе Е.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Матч состоится 5 декабря, начало встречи — в 18.00 (мск).