Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:37

Александр Кержаков: «Выход Японии в плей-офф чемпионата мира-2022 — это настоящая сенсация»

Александр Кержаков назвал сенсацией выход Японии в плей-офф чемпионата мира-2022
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков прокомментировал выход Японии в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Выход Японии в плей-офф чемпионата мира-2022 — это настоящая сенсация. Конечно, нельзя сказать, что они прошли нечестно — японцы заслужили это своим терпением, особенно в матче против немцев. Они молодцы, что сумели переломить ход той встречи и победили. Вообще в этой группе все решил первый матч», — сказал Кержаков «РБ Спорт».

Сборная Японии, набрав 6 очков в 3 матчах, заняла первое место в группе Е.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией. Матч состоится 5 декабря, начало встречи — в 18.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kerzhakov-vy-hod-yaponii-v-plej-off-sensatsiya-oni-zasluzhili-e-to-svoim-terpeniem/
Александр Кержаков
Чемпионат мира по футболу
Сборная Японии по футболу
0
Читайте также
Дэвис и Смолкин заявили о пропуске чемпионата России. И ответили на вопрос о смене гражданства
Защитник «Питтсбурга» Летанг во второй раз в карьере перенес инсульт
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Путин в разговоре с Шольцем назвал ракетные удары по целям на Украине вынужденной реакцией
Представитель Кремля Песков назвал неприемлемыми условия Байдена для переговоров с Путиным
Как в России спасают животных
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Эмоции игроков и болельщиков сборной Кореи после выхода команды в 1/8 финала ЧМ-2022
ЧМ-2022, итоговая турнирная таблица группы H: Португалия и Корея вышли в плей-офф
ЧМ 2022: Корея вырвала победу у Португалии и обошла Уругвай в споре за плей-офф. Онлайн-трансляция 2 декабря
Стали известны 15 участников 1/8 финала чемпионата мира в Катаре
Уругвай обыграл Гану, но не смог выйти в плей-офф ЧМ-2022
Корея в компенсированное время победила Португалию в матче ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гана — Уругвай: де Арраскаэта увеличил преимущество уругвайцев

Нагучев назвал главную проблему сборной Германии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости