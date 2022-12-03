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Сегодня, 16:25

Быстров — про пост о женщинах-арбитрах: «Я просто говорю так, как и надо говорить. Без всякого страха»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал свой пост в Telegram-канале о работе женской бригады арбитров на ЧМ-2022.

— Что вы имели в виду про женщин судей?

— Нужно, чтобы мужские игры судили мужчины, потому что женщины не справляются. Одна резервная выпускает 12 футболистов на поле, мы об этом молчим. Другая с флажком бежит там, где офсайд не видно. Третья не успевает по эпизодам. Можем говорить: давайте привлекать. Но смысла просто не вижу. Давайте так же несовершеннолетних судей привлечем, они тоже будут судить, наденут наушник и будем подсказывать — свисти, не свисти. Не очень смотрится, на самом деле. Для меня.

— Ну в РПЛ же женщины-судьи привлекаются.

— Зачем? Есть же женский чемпионат России, там они великолепно смотрятся, там они везде успевают, там не такие скорости. Красивее смотреть на женщин в своем чемпионате, а там, где бегают здоровые дядьки под 2 метра ростом и маленькая девочка бежит со свистком — не знаю. Она свистит, с первого раза на нее никто не обращает внимания. Они идут друг на друга, ей все равно, она стоит там, посвистывает. Что это такое?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Владимир Быстров
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
4
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