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Кавани не получил вызов в сборную Уругвая на матчи отбора к ЧМ-2022

Кавани не попал в заявку сборной Уругвая на матчи с Аргентиной и Боливией
21:57
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не поможет сборной Уругвая в матчах отбора к ЧМ-2022. Футболист не попал в заявку по «медицинским соображениям».

Стоит отметить, что главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед матчем 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» ничего не сказал о возможной травме Кавани.

11 ноября Уругвай сыграет с Аргентиной, 16-го уругвайцы встретятся с Боливией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • TopPari
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Виктория Кравченко все материалы автора
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