Кавани не получил вызов в сборную Уругвая на матчи отбора к ЧМ-2022
Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не поможет сборной Уругвая в матчах отбора к ЧМ-2022. Футболист не попал в заявку по «медицинским соображениям».
Стоит отметить, что главный тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции перед матчем 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» ничего не сказал о возможной травме Кавани.
11 ноября Уругвай сыграет с Аргентиной, 16-го уругвайцы встретятся с Боливией.
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