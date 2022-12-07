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Сегодня, 13:09

Билялетдинов о Роналду: «Физически не скажешь, что у него что-то не так. Какая-то ментальная проблема»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» оценил игру португальца Криштиану Роналду на чемпионате мира—2022 в Катаре.

«Физически не скажешь, что у него что-то не так. Какая-то ментальная проблема. В «Манчестер Юнайтед» была некрасивая история. Думаю, не надо было ему ввязываться в комментарии по поводу гола на ЧМ, который забил Фернандеш. Роналду там волосами чиркнул. Не надо было ему вообще эту тему поднимать! Отдал бы этот гол спокойно.
Вокруг какие-то истории постоянно, которые мешают ему сконцентрироваться на выполнении своих задач, амбиций. Физически не вижу, чтобы сдал. Дело в голове. Надо успокоиться, понять, что былой уровень, наверное, недостижим. Надо сосредоточиться на том, что сейчас он может предложить сборной Португалии», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Роналду принял участие во всех четырех матчах сборной Португалии на ЧМ-2022 и забил 1 гол. В матче 1/8 финала турнира против Швейцарии (6:1) он оказался в запасе. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Роналду вышел на замену на 74-й минуте и не отличился результативными действиями.

В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко. Встреча пройдет 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Динияр Билялетдинов
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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