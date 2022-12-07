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Газзаев: «Все видели, что самая яркая игра Португалии прошла без Роналду»

Константин Белов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» победу сборной Португалии над Швейцарией (6:1) в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Португалия — хорошая сборная. На протяжении всего турнира она показывает высокий и многофункциональный футбол. В матче против Швейцарии сложилось такое впечатление, что профессионалы играют против любителей. Настолько сильней играла сборная Португалии, чем Швейцария.
Все видели, что самая яркая игра Португалии прошла без Роналду. Это выбор тренера, он выпустил Гонсалу Рамуша, а тот сделал хет-трик. Роналду — величайший игрок. У него трудный период, когда пора заканчивать карьеру, а он хочет проиграть на очень высоком уровне, но у него не получается это из-за многих факторов», — сказал Газзаев «СЭ».

Роналду остался в запасе на матч против Швейцарии. 37-летний форвард вышел на замену на 74-й минуте и не отличился результативными действиями.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия сыграет против сборной Марокко. Матч состоится 10 декабря и начнется в 18.00 (мск).

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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