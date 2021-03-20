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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Бавария» не отпустит Левандовски на матч Польши с Англией

12:34
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Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенский клуб не отпустит нападающего Роберта Левандовски на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Англии из-за коронавирусных ограничений.

«Мы не сможем отпустить Левандовски, если в силе останется обязательный карантин для возвращающихся из Англии», — приводит FCBInside слова Салихамиджича.

Матч Англия — Польша состоится 31 марта в Лондоне. Левандовски сможет принять участие в двух других встречах против Венгрии (25 марта) и Андорры (27 марта).

Дополнительная информация:

https://fcbinside.de/2021/03/19/salihamidzic-deutete-laenderspiel-verbot-fuer-lewandowski-an/

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