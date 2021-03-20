«Бавария» не отпустит Левандовски на матч Польши с Англией
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич заявил, что мюнхенский клуб не отпустит нападающего Роберта Левандовски на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Англии из-за коронавирусных ограничений.
«Мы не сможем отпустить Левандовски, если в силе останется обязательный карантин для возвращающихся из Англии», — приводит FCBInside слова Салихамиджича.
Матч Англия — Польша состоится 31 марта в Лондоне. Левандовски сможет принять участие в двух других встречах против Венгрии (25 марта) и Андорры (27 марта).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbinside.de/2021/03/19/salihamidzic-deutete-laenderspiel-verbot-fuer-lewandowski-an/
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