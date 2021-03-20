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Головин: «В Сочи не полечу, но тут от меня ничего не зависело»

10:45
Александр Головин. Фото AFP
Александр Головин. Фото AFP
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал решение клуба не отпускать его в расположение сборной России в Сочи.

«В Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией», — цитирует «Чемпионат» Головина.

19 марта «Монако» объявил, что Головин не сможет приехать в Сочи на сбор национальной команды и принять участие в домашней встрече со Словенией. Клубы чемпионата Франции не хотят отпускать футболистов за пределы ЕС из-за ограничений по коронавирусу. Французская лига и клубы договорились, что игроки будут выступать за свои сборные только в странах ЕС. В противном случае футболистам придется отбывать карантин.

В марте сборная России проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Игры с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта) пройдут на выезде, встреча со Словенией (27 марта) состоится в Сочи.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4299563-golovin-v-sochi-dejstvitelno-ne-polechu-no-tut-ot-menya-nichego-ne-zaviselo.html

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