В сборной России прокомментировали возможность участия Головина в матче со Словенией
Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал ситуацию с полузащитником «Монако» Александром Головиным. Ранее агент игрока Олег Артмеов сообщил «СЭ», что футболист летит в Сочи и сможет сыграть в отборочном матче ЧМ-2022 со сборной Словении.
«Мы находимся в постоянном диалоге с федерацией футбола Франции по вопросу приезда Головина в Сочи. Продвижение есть. Дальше все будем сообщать по мере поступления информации».
Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.
Ранее сообщалось, что Головин не сможет принять участие в матче из-за запрета лиги 1 на выезд за пределы Евросоюза.
(Игорь Рабинер)
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