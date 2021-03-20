В сборной России прокомментировали возможность участия Головина в матче со Словенией

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал ситуацию с полузащитником «Монако» Александром Головиным. Ранее агент игрока Олег Артмеов сообщил «СЭ», что футболист летит в Сочи и сможет сыграть в отборочном матче ЧМ-2022 со сборной Словении.

«Мы находимся в постоянном диалоге с федерацией футбола Франции по вопросу приезда Головина в Сочи. Продвижение есть. Дальше все будем сообщать по мере поступления информации».

Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.

Ранее сообщалось, что Головин не сможет принять участие в матче из-за запрета лиги 1 на выезд за пределы Евросоюза.

(Игорь Рабинер)