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14 декабря, 22:15

Батистута: «Месси обязательно воплотит свою мечту в реальность»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута уверен, что его сборная выиграет ЧМ-2022.

«Им осталось сделать еще один шаг, и они его сделают. Я уверен в этих парнях, уверен в Лео. Месси обязательно воплотит свою мечту в реальность. Это его турнир. Он творит на поле настоящие чудеса. Весь мир наслаждается его талантом. Аргентина ждет этого с 1986 года. Пора сделать решительный и последний шаг», — цитирует Батистуту TyCSports.

На чемпионате мира-2022 35-летний Месси принял участие в 6 матчах за свою национальную команду, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Сборная Аргентины сыграет в финале ЧМ-2022 против победителя полуфинального матча Франция — Марокко.

Габриэль Батистута
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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