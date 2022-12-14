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14 декабря, 22:06

Франция — Марокко: Тео Эрнандес открыл счет на 5-й минуте

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тео Эрнандес.
Фото AFP

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес на 5-й минуте открыл счет в матче 1/2 финала ЧМ-2022 с Марокко — 1:0.

Антуан Гризманн с правого фланга отдал пас в центр, где Килиан Мбаппе предпринял две попытки пробить, но игроки марокканцев закрывали ворота. Мяч отлетел от одного из футболистов Марокко в район дальней штанги, а там Эрнандес пробил левой ногой с лета.

Для Тео это первый гол на турнире в Катаре.

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну пропустил первый гол от соперников на ЧМ-2022. До этого момента на турнире в Катаре марокканцам не забил ни один из соперников. У команды на счету единственный пропущенный мяч в игре с Канадой (2:1) — автогол марокканского защитника Найефа Агерда.

ЧМ-2022, Франция&nbsp;&mdash; Марокко. ЧМ-2022, Франция забила Марокко на 5-й минуте полуфинала. Онлайн-трансляция
Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
2:0
Марокко
Тео Эрнандес
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
0
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