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Сегодня, 14:56

Азмун установил рекорд по количеству попаданий в каркас ворот на ЧМ-2022

Мария Гусева
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Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун два раза пробил в каркас ворот на чемпионате мира-2022 — больше всех в турнире.

Форвард попал в перекладину в 1-м туре против Англии (2:6) и пробил в штангу в матче 2-го тура с Уэльсом.

Матч против валлийцев стал для Азмуна пятым на чемпионатах мира. 27-летний иранец не забил ни одного гола на мировых первенствах.

В 3-м туре сборная Ирана сыграет с национальной командой США 29 ноября.

Сердар Азмун
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
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