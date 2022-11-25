Азмун установил рекорд по количеству попаданий в каркас ворот на ЧМ-2022

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун два раза пробил в каркас ворот на чемпионате мира-2022 — больше всех в турнире.

Форвард попал в перекладину в 1-м туре против Англии (2:6) и пробил в штангу в матче 2-го тура с Уэльсом.

Матч против валлийцев стал для Азмуна пятым на чемпионатах мира. 27-летний иранец не забил ни одного гола на мировых первенствах.

В 3-м туре сборная Ирана сыграет с национальной командой США 29 ноября.