Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:51

Комментатор Генич остался без назначения на тур ЧМ-2022: «Спасибо, любимый канал!»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Комментатор Константин Генич не получил ни одного назначения на матчи 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. 44-летний российский журналист отреагировал на данное решение в своем Telegram-канале.

«Спасибо, любимый канал! Посмотрю по телеку», — написал Генич в соцсетях, прикрепив расписание матчей, в котором нет его фамилии.

Позже телекомментатор удалил свой пост.

Константин Генич работает на ТВ с 2006 года. Ранее он был футболистом и выступал за «Амкар», «Химки» и другие команды. Комментатор является воспитанником «Спартака».

Чемпионат мира по футболу
Константин Генич
17
12
Читайте также
«Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Хаверц: «Я могу понять негатив фанатов и СМИ. Прошлое есть прошлое, и в воскресенье нас ждет большая игра»
От Азмуна отвернулась удача, но персы забили два в добавленное время. В последнем туре Иран ждет битва с США
Ирану может хватить ничьи в матче с США, чтобы пройти в плей-офф. Расклады ЧМ-2022
«Ван Гал на тренировке в присутствии телекамер сказал жене: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Удивительный человек!». Интервью Дениса Казанского
Неймар пропустит оставшиеся матчи группового этапа ЧМ-2022
Александр Глеб назвал трех фаворитов чемпионата мира-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уэльс — Иран: вратарь Хеннесси получил первую красную карточку на ЧМ-2022

Азмун установил рекорд по количеству попаданий в каркас ворот на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости