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Авраам Грант: «Скорее всего, финал ЧМ-2022 — последняя важная с турнирной точки зрения игра для Месси»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

— Никто не может предугадать результат финала, — сказал Грант. — Это будет сложная игра. Аргентинцы играют очень хорошо, они прибавляли от игры к игре. Месси стал только лучше. Французы же как команда смотрятся немного сильнее, но, возможно, исход решит одна маленькая ошибка.

— Это может быть последняя игра Месси за сборную, исторический момент.

— Сейчас возраст не всегда показателен. Ведь видим такие примеры, как Златан Ибрагимович! Но, скорее всего, этопоследняя важная с турнирной точки зрения игра для Месси.

— Знаете ли вы о таком таланте, как Захарян?

— Я не знаю его.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря в Лусаиле (Катар) и начнется в 18.00 (мск).

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

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27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Марокко 1
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ТМ 2.5

32%

2.02

П2

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3.10

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Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Авраам Грант
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