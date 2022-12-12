Дуймович — о матче с Аргентиной: «Мы их не боимся! Хотим повторить финал чемпионата мира в России»

Бывший футболист сборной Хорватии и ряда команд РПЛ Томислав Дуймович в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча полуфинала чемпионата мира-2022 в Катаре против сборной Аргентины.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

«Мы не боимся. На прошлом чемпионате мира в России выиграли их в группе. Даже крупно. Они дошли до стадии полуфинала, как и мы, нелегко. Но мы выиграли Бразилию в прошлом раунде. У нас очень большая уверенность в собственных силах. Мы сделали основную задачу, вышли из группы. Но мы хотим большего, дойти до конца. Хотим повторить финал чемпионата мира-2018 Хорватия — Франция», — сказал Дуймович «СЭ».

13 декабря Аргентинцы сыграют против Хорватии на стадионе «Лусейл» в Лусаиле. Матч 1/2 финала ЧМ-2022 начнется в 22.00 мск.